Yusuf Erdoğan Lens'e fark attı!
Yönetimin ısrarla kadroya kattığı Lens, Bursaspor karşılaşmasında adeta dökülürken; teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarcı olduğu ama bir türlü aldıramadığı Yusuf Erdoğan maçın adamı oldu.
Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in değil de kendilerinin yaptığı transferlerin hatalı olduğunu Bursaspor maçında bir kez daha gördü. Güneş yaz transfer döneminde Yusuf Erdoğan'ı isterken, yönetim ise ısrarla Jeremain Lens'i aldı. 2-2 berebere sona eren Bursa maçında 90 dakika oyunda kalan Yusuf, Beşiktaş savunmasını adeta hallaç pamuğu gibi atarken, 55 dakika oyunda kalan Lens ise sadece 20 kez topa dokunabildi. Hollandalı 1 kez adam geçip, 2 top ezerken sadece %60 pas isabeti yapabildi. Hiç orta yapamadan maçı tamamladı. 6 top kaybı yaptı ve oyundan çıkmadan çok net bir fırsatı da gole çeviremedi. Maçın yıldızı Yusuf ise 5 kez adam geçti, 3 hava topu aldı, 4 kez faul aldı, 2 kilit pas yaptı. 10 orta ile 8 orta yapan Q7'den daha fazla orta attı. 11 de ikili mücadele kazandı.
RAKAMLAR ŞAŞIRTIYOR
Yusuf Erdoğan, Bursaspor'a 1 milyon euro bonservis bedeline gelirken; Beşiktaş için Lens'e sadece 1 yıllık kiralama bedeli için 1.5 milyon euro ödedi. Üzerine bir de 4 milyon 89 bin euro ödeyip bonservisini alma şartını koydurdu.
(FOTOMAÇ)