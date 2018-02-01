Beşiktaş'ta Atiba, Tosic ve Larin kadroda yok
01 Şubat 2018 | 19:20
Süper Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, karayoluyla Bursa'ya gitti. Teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kafilesine tedavisine devam edilen Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Cyle Larin'i dahil etmedi.
Siyah-beyazlı ekibin Bursaspor maçı kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:
Tolga Zengin, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma, Pepe, Anderson Talisca, Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Alvaro Negredo, Gary Medel, Vagner Love, Domagoj Vida, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy.
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