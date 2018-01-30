Şenol Güneş: 'Maç planlamasında hata var'

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.



Şenol Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Tamamen biz üstündük. İkinci yarıda beklenmeyen bir gol yedik. Bu bizim için hayal kırıklığıydı. Maç daha farklı bitmeliydi. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulduk. Maç planlamasında sorun var. Şimdi bu maçı oynadık, Cuma günü de lig maçı oynayacağız. Planlama yanlışı var burada. Hafta sonuna hazırlanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı



'Vagner Love yeni geldi'



Şenol Güneş, "Rakip biraz sert oynadı. Oyun yapıları öyle. Yapacak bir şeyleri yoktu, onu yapmaya çalıştılar. Vagner Love dün akşam geldi, listede eksik vardı onu ekledik. Larin'i de daha yeni aldık. Onlar da bize katkı yapacak. Onları değerlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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