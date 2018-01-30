Mustafa Pektemek Göztepe'ye kiralanıyor...
30 Ocak 2018 | 08:17
Beşiktaş’ta bir türlü beklediği forma şansını bulamayan Mustafa Pektemek, sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralanıyor.
Beşiktaş’ta istediği şansı bulamayan ve yapılan forvet transferleriyle iyice gözden düşen Mustafa Pektemek için Adis Jahovic’i Konyaspor’a satan Göztepe devreye girdi. Sarı-kırmızışı takım, bu sezon yalnızca 1 lig maçında 2 dakika forma giyebilen Pektemek’in sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe’de forma giymesi bekleniyor. Transfer bugün netlik kazanacak.
(FANATİK)
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