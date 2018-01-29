Beşiktaş, Vagner Love'u açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Vagner Love'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza'nın (Vagner Love) transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Siyah-beyazlı kulüp, KAP açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından Brezilyalı golcü oyuncunun transferi konusunda bir video yayımladı.



Aytemiz Alanyaspor da transferi duyurdu

Alanayaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu da Vagner Love transferin bittiğini belirten bir açıklama yayınladı.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:



Vagner, Alanya'ya geldiği zaman 'Tatil geldi' dediler ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir.

Vagner Love: 'Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardım etmeye hazırım'

Brezilyalı futbolcu Vagner Love, Beşiktaş ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.



Vagner Love, Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in de yer aldığı siyah-beyazlı formalı fotoğrafını paylaşarak transferini duyurdu.



Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlı kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde takımıma yardımcı olmaya hazırım." ifadesine yer verdi.





Siyah-beyazlı takımın Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği 33 yaşındaki forvet oyuncusu, 42 lig mücadelesinde 33 gol attı. Vagner Love, Türkiye Kupası'nda ise bir kez fileleri havalandırdı.



Brezilyalı oyuncu, Avrupa kupalarında tecrübesiyle de dikkati çekiyor. CSKA Moskova ve Monaco takımlarında da forma giyen Vagner Love, 58 Avrupa kupası karşılaşmasında 30 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, 2004-2005 sezonunda ise CSKA Moskova formasıyla UEFA Kupası'nı kazanmıştı.