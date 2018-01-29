Beşiktaş’ın yeni transferi Vagner Love İstanbul’da!

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Vagner Love İstanbul’a geldi. Aytemiz Alanyaspor’la Brezilyalı golcü arasındaki pürüzler nedeniyle transfer süreci uzasa da çözüm bulundu ve akşam saatlerinde yola çıkan Love, 01.00 sularında İstanbul’a geldi. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenen oyuncunun daha sonra resmi imzayı atması bekleniyor.





Aytemiz Alanyaspor formasıyla geçen sezon 23 golle Gol Kralı olan 33 yaşındaki tecrübeli golcü Vagner Love, Akdeniz ekibiyle çıktığı 44 resmi maçta 34 gol ve 4 asiste imza attı. Brezilyalı futbolcunun eşi kişisel Instagram hesabından “Her şey yeniden!” ifadesiyle uçak içinden bir paylaşımda bulundu.