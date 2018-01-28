Talisca için Çin gerçekleri ortaya çıktı!

Süper Lig'in ikinci yarısında attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Anderson Talisca'ya gelen transfer tekliflerinin ardı arkası kesilmiyor.



Portekiz'de yayın yapan Ojogo Gazetesi, bir süredir Brezilyalı yıldıza ilgisini sürdüren Çin kulübü Changchun Yatai'nin geçtiğimiz hafta içinde Benfica başkanı Luis Filipe Vieira ile Lizbon'da transfer için masaya oturduğunu yazdı.



Talisca'nın menajeri Carlos Leite'nin de hazır bulunduğu görüşmede Çin kulübünün 30 milyon Euro'luk teklifine karşılık Benfica başkanı Vieira'nın 40 milyon Euro'da diretmesi üzerine transfer görüşmelerinin rafa kalktığı belirtildi.



Ayrıca Benfica başkanı Vieira'nın Yatai'li yetkililere futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi bulunması dolayısıyla ayrıca siyah beyazlılara da 5 milyon Euro ödenmesi gerektiğini söylediği bildirildi.



Tamamen vazgeçtiler



Watford'dan Ighalo'yu 23 milyon Euro'ya renklerine bağlayarak, kulüp rekorunu kıran Çin ekibinin Talisca için gözden çıkardığı 30 milyon Euro'nun reddedilmesi üzerine bu transferden tamamen vazgeçtiği kaydedildi.



Benfica ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Anderson Talisca'nın kontratındaki serbest kalma bedelinin 45 milyon Euro olduğu ve son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Brezilyalı oyuncuya Çin dışından İngiltere Premier Ligi'nden de teklifler olduğu ifade edildi.

(beIN SPORTS)