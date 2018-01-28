"Javier Hernandez Beşiktaş'ta" iddiası!..

İngiliz temsilcisinin, Kara Kartal'ın kiralama teklifine sıcak bakmaması üzerine görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti. Ancak West Ham United'lı yetkililer, 29 yaşındaki forvetin bonservisiyle satışına onay verdi. Pazarlıklar kıran kırana geçti ve siyah beyazlıların 6 Milyon Euro'luk teklifi kabul gördü.



Kulüpler, 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında yeni sezonra geçerli olmak üzere ön protokol yaptı. Başkan Fikret Orman'ın, hafta içinde son pürüzleri gidermek için Londra'ya gideceği öğrenildi. Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek olan Chicharito, West Ham'da 18 lig maçına çıktı ve 5 gol kaydetti. (Açık Mert Korkusuz)

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