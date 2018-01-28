Tosic'in menajerinden transfer açıklaması!

Dusko Tosic'in Trabzonspor'a gitmek istediği yönündeki iddialara oyuncunun menajeri Milos Malenovic yanıt verdi.



Sabah' ta yer alan habere göre Malenovic, "Tosic'e Trabzonspor'un ilgisi oldu. Yurt dışından da teklifler vardı. Ancak kendisi Beşiktaş'ta mutlu ve ayrılmayı düşünmüyor" diye konuştu.



Malenovic ayrıca, Domagoj Vida ile Tosic arasında çok iyi bir dostluk olduğunu da dile getirdi. (Sabah)

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