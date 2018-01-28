Beşiktaş, Larin'e kulüp arıyor!

Beşiktaş, Atiba Hutchinson’ın tavsiyesi sonrası uzun süre mercek altında tuttuğu Cyle Larin’i renklerine bağladı ve şimdi de genç futbolcuya kulüp arıyor. Kanadalı santrfor için MLS ekiplerinden Orlando City’ye 1.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarısında Larin’in düzenli şekilde oynamasını ve tabiri yerindeyse pişmesini istiyor.



Kartal'ın yıllık 1.6 milyon Euro vereceği 22 yaşındaki santrfor bir süredir siyah-beyazlılarla antrenmanlara katılıyor ama lisansı henüz çıkartılmadı. Beşiktaş yönetimi Larin’i kiralık olarak gönderebilmek için Süper Lig’de mücadele eden Anadolu kulüpleriyle temas halinde. Başta Osmanlıspor olmak üzere birçok ekiple Larin için görüşen siyah-beyazlılar, bu oyuncudan gelecek sezondan itibaren yararlanmayı planlıyor.



BEĞENİLDİ AMA...

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile önceki gün oynadığı karşılaşmayı tribünde takip eden Larin antrenmanlarda sergilediği performansla esasında teknik heyetin beğenisini kazandı. Ancak kulübün yabancı kontenjanında sıkıntı olması nedeniyle Larin’in bu sezon sonuna kadar kiralanması, oyuncunun gelişimi de düşünüldüğünde en iyi seçenek olarak görülüyor. (Vatan)

PAYLAŞ