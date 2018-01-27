Alanyaspor, Vagner Love'un Beşiktaş'a transferini açıkladı

33 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'a transfer olmak için 900 bin euro'luk alacağından vazgeçtiğini söyleyen Köseoğlu, "Bizim için de, Beşiktaş için de hayırlı olsun. İyi bir transfer oldu bizim için de. Vagner Love'ın alacaklarından vazgeçtiği doğru. 900 bin euro alacağı vardı ondan vazgeçti" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Vagner Love ile yıllığı 1 milyon 800 bin euro'dan 2,5 yıllık anlaşma yapan Alanyaspor, bu transfer sayesinde yaklaşık 4,5 milyon euro'luk bir yükten de kurtulmuş oldu.



Transfer için gerekli imzaları Beşiktaş'a gönderdiklerini dile getiren Köseoğlu, "İmzaları attık, kulübe gönderdik. Bazı şeyleri Beşiktaş Kulübü açıklarsa daha iyi olur. İki tarafa da hayırlı olsun. Dünya yıldızı bir oyuncuyu Beşiktaş'a vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.



BURSASPOR MAÇININ KADROSUNDA YOK

Öte yandan Vagner Love, Alanyaspor'un Bursaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda da yer almadı. (Sporx)

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