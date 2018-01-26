Beşiktaşlı yıldızlar Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuştu

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Kartal, haftanın açılış maçından galip ayrılırken, atılan 2 golün de asistini yapan Ricardo Quaresma maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Quaresma'nın açıklamaları şu şekilde:



''Takım gibi oynayınca, işler kolay oluyor. İlk yarıda takım gibi oynadık, çok iyiydik. 2. yarıda, ilk yarıdaki performansı yakalayamadık ve sıkıntılı bir 2. yarı geçirdik. 2. yarı iyi konsantre olamadık, takım bütünlüğünü ortaya koyamadık. 2-0 da olsa, maça iyi asılmadığın zaman sorun olabiliyor. O sorunu yaşadık 2. yarıda.



Talisca ile aramız iyi, bütün takım arkadaşlarım ile aram iyi. Bütün hafta hocamız bizi çalıştırıyor, uyum içindeyiz.



Basında çıkan haberler doğru olmayınca bizi gerçekten üzüyor. Takımda hiçbir oyuncuyla sorunum yok. Gayet iyi çalışıyoruz ve güzel bir arkadaşlığımız var.''



Gökhan Gönül: 'Cenneti de yaşatıyorsunuz, cehennemi de'



Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, "Bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için, sahamızda oynadığımız maçları 0 kayıpla geçmemiz gerekiyor. İlk yarı iyi oynadık, herkes işini iyi yaptı ama 2-0 her zaman kritik skordur. 3'ü, 4'ü, 5'i bulabilirdik. Bunları atmamız gerekiyor. Bugün Şenol Hoca bize 'Cenneti de yaşatıyorsunuz, cehennemi de' dedi. Harbiden bu maçta böyle bir durum gerçekleşti. 2'den sonra en azından 3'ü atmamız gerekiyordu. 3 kulvarda yarışıyoruz. Şimdi çok sıkışık bir takvim var. Kendimizce ligde koyduğumuz bir hedef var. Özellikle ilk 5 hafta çok önemli. Hayırlısı olsun, biz kazanmaya devam edeceğiz" dedi.



Babel: 'Yazık oldu'



Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel de, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren Babel, "Çok önemli bir galibiyet, 3 puan aldık. Şimdi bir sonraki maça hazırlanmak için önümüzde 1 haftalık bir süre var. Maç maç bakıyoruz ve seriyi korumaya çalışıyoruz. Bu en sonunda bizi nereye götürür, hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Bursaspor maçında cezalı duruma düşmesi için de görüşü sorulan Hollandalı, "Yazık oldu, yapacak bir şey yok. Bu da futbolun bir parçası." dedi.

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