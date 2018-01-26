Anderson Talisca Beşiktaş-Kasımpaşa maçında sakatlandı

Süper Lig’in 19.haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Kasımpaşa’yı konuk ettiği maçta Talisca şoku yaşandı. Mücadeleye müthiş başlayan ve ilk 25 dakikada 2 gol birden atarak şov yapan Brezilyalı oyuncu ikinci yarının hemen başında sakatlık geçirdi.



Kasımpaşalı Popov ile girdiği ikili mücadelede bileğinden darbe alan Talisca acılar içinde yerde kaldı.



Sağlık ekibi tarafından müdahalesi yapılan yıldız oyuncu kendini denemek için tekrar oyuna döndü. Ancak kısa bir süre sonra ‘beni değiştirin’ işareti yaparak kenara geldi. 59. dakikada yerini Vida’ya bırakan Talisca, 2 gol attığı maça devam edemedi.



Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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