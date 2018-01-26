Beşiktaş-Kasımpaşa maçında sarı kart gören Ryan Babel cezalı duruma düştü
26 Ocak 2018 | 21:26
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede Ryan Babel sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Ryan Babel, Beşiktaş'ın gelecek hafta Bursaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sarı kart gören Ryan Babel, önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçında cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 44. dakikasında Ryan Babel, Bernard Mensah'ı arkadan çekerek faul yaptı. Bu hareketin ardından maçın hakemi Hüseyin Göçek, Babel'i sarı kartla cezalandırdı.
Yıldız oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Bursaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
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