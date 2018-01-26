Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin tamam, Mitrovic Club Brugge'e gitti

MLS ekibi Orlando City'nin Larin'in 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve lisans için gereken evrakları göndermeyeceğini bildirmesinin ardından konuyu FIFA'ya taşımak ve süreci uzatmak istemeyen Siyah Beyazlılar, bonservis ödeme yoluna gitti. Orlando City ile 2 gün süren pazarlıkların ardından rakamda anlaşan Beşiktaş, kısa sürede Larin için KAP açıklaması yaparak lisans işlemlerine başlayacak.



Bu arada Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor ile tüm şartlarda anlaşma sağlayan Siyah Beyazlılar, kısa süre içinde çifte KAP bildirimi yapacak.



KADRODA YER AÇMAK İÇİN ALTERNATİF HAMLELER

Vagner Love ve Cyle Larin'in resmi olarak açıklanmasının ardından kadrosunda 17 yabancı olacak olan Beşiktaş'ta Aras Özbiliz ve Denys Boyko son güne kadar kiralık veya bonservisi ile takımdan ayrılmazlar ise lisansları askıya alınacak iki isim olacak...



MITROVIC'İN GELİŞİ OLAY OLMUŞTU

Mitrovic, geçen sezonun ara transfer döneminde 4.2 milyon Euro karşılığında Rijeka'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Bonservis bedeli büyük yankı uyandırırken Hırvat stoper 2'si Süper Lig olmak üzere bu sezon ilk yarıda sadece 7 maçta forma giydi.

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