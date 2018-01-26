Beşiktaş'tan Larin için Drogba taktiği

Beşiktaş Kulübü'nün geçen hafta FIFA, TMS (Oyuncu eşleştirme) sistemi üzerinden talep ettiği ve bugüne kadar gelmeyen Larin'in transfer sertifikasına ret cevabı verilmesi halinde siyah-beyazlılar son çare olarak FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi'ne başvuru yaparak geçici lisans talebinde bulunacak.



DROGBA DA ALMIŞTI

Geçmişte de Galatasaray, Drogba'yı Çin'den transfer ederken sarı-kırmızılılar Fildişi Sahilli futbolcuyu dava sonuçlanıncaya dek FIFA'nın verdiği geçici lisanla oynatmıştı. Drogba serbest kaldığını iddia ederek G.Sarayla sözleşme imzalamış buna karşılık Drogba'nın kulübü Shanghai Shenhua sözleşmesini uzattıklarını duyurmuş ve konu FIFA'lık olmuştu. (Fotomaç)

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