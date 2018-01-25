Çin'den Talisca için Benfica'ya 30 milyon euro

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca ile ilgili Portekiz basınından yeni bir transfer iddiası daha geldi.



Daha önce Çin kulübü Changchun Yatai'nin Talisca'yı kadrosuna katmak için Benfica ile teması geçtiği iddia edilmiş ancak yıldız futbolcu Çin'e gitmek için henüz genç olduğunu söylemişti.



Ancak Portekiz'de yayım yapan Noticias Ao Minuto gazetesi, iddiaları yeniden ısıtırak Çin kulübünün Benfica'ya tam 30 milyon euro teklif ettiğini yazdı.



Haberde ayrıca Talisca'nın Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığı belirtildi.

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