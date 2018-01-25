Beşiktaş Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi
25 Ocak 2018 | 18:37
Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi. Tolgay Arslan, attığı bu imza ile transfer dedikodularına son verdi ve Beşiktaş'ta kaldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tolgay Ali Arslan ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar sözleşme uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
2014/15 sezonunda Hamburg'dan 450 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a gelen 27 yaşındaki Tolgay Arslan, bu sezon 25 maçta 1471 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.
Tolgay Arslan'la İtalya'nın Napoli, Inter ve Roma kulüplerinin ilgilendiği iddia ediliyordu.
YORUMLARI GÖR