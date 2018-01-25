Beşiktaş Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tolgay Ali Arslan ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar sözleşme uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

2014/15 sezonunda Hamburg'dan 450 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a gelen 27 yaşındaki Tolgay Arslan, bu sezon 25 maçta 1471 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.

Tolgay Arslan'la İtalya'nın Napoli, Inter ve Roma kulüplerinin ilgilendiği iddia ediliyordu.