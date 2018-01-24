Beşiktaş Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin 2022'de sona ereceği Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına geçti...



Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sözleşmesini 5 yıl uzattığını açıklarken; siyah beyazlı ekipten herhangi bir açıklama gelmemişti. Konuyla ilgili resmi adım bugün geldi. Tolgay Arslan'ın sözleşme bitiş tarihi 31 Mayıs 2022 olarak TFF kayıtlarına geçti.



Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda Almanya'nın Hamburg takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 25 resmi karşılaşmada mücadele etti.

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