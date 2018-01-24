Beşiktaş Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı
24 Ocak 2018 | 18:07
Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzattı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu Tolgay Arslan, Beşiktaş'la 2022 yılında sona erecek bir kontrat imzaladı. Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin uzatıldığı TFF'ye bildirildi.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin 2022'de sona ereceği Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına geçti...
Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sözleşmesini 5 yıl uzattığını açıklarken; siyah beyazlı ekipten herhangi bir açıklama gelmemişti. Konuyla ilgili resmi adım bugün geldi. Tolgay Arslan'ın sözleşme bitiş tarihi 31 Mayıs 2022 olarak TFF kayıtlarına geçti.
Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda Almanya'nın Hamburg takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 25 resmi karşılaşmada mücadele etti.
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