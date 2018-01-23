Wenger'den Welbeck için Beşiktaş'a kötü haber

Cenk Tosun'u Everton'a sattıktan sonra İngiltere'de yeni forvet arayışlarına giren ve listesindeki oyunculardan birinin Danny Welbeck olduğu iddia edilen Beşiktaş'a, Arsene Wenger'den kötü haber geldi.



Alexis Sanchez'i Henrikh Mkhitaryan takası karşılığında Manchester United'a gönderen, ayrıca Borussia Dortmund'dan ayrılmak istediğini açıklayan Pierre-Emerick Aubameyang'ı da transfer etmek isteyen Arsenal'da, menajer Arsene Wenger gelişmelerle ilgili konuştu.



Aubameyang'la ilgilendiklerini doğrulayan Wenger, buna rağmen Dortmund'la yakın zamanda bir anlaşmanın pek mümkün görünmediğini açıkladı.



Wenger ayrıca Beşiktaş'ın ilgilendiği Welbeck'in geleceğiyle ilgili bir soru üzerine de, Welbeck'in takımdan ayrılmayacağını söyledi. Welbeck'in başka bir takıma kiralanma ihtimalinin bulunup bulunmadığı sorusuna Wenger, "Welbeck'in takımda kalmasını istiyorum" cevabını verdi. (Goal)

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