Beşiktaş'a Seydou Doumbia'yı yazdılar!

Ojogo'nun haberine göre, Fredy Montero'nun Sporting'e dönmesi sonrasında Doumbia'ya çıkış yolu görünebilir... Fildişili oyuncu için kiralama teklifi sunan Beşiktaş, Portekiz temsilcisinden yanıt beklemeye başladı.



BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ; KİRALIK

1.9 milyon euroluk ücretiyle Sporting'de en çok kazanan oyuncular arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcunun maliyetinden kurtulmak adına Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verilebileceği ancak şu anda net bir cevap verilmediği aktarıldı. Sporting'in oyuncunun satışına sıcak baktığı, Beşiktaş'ın ise kiralama seçeneğini düşündüğü ifade edildi.



Teknik direktör Jorge Jesus'un birinci adamı olmayı başaramayan Doumbia bu sezon hiçbir lig maçında ilk 11'de şans bulamazken gol de atamadı. Devler Ligi'nde 2, Portekiz Kupası'nda 3, Portekiz Lig Kupası'nda ise 2 gol kaydetti.



2017'de Roma'dan 500 bin euroya kiralanan santraforun daha sonra ise 3 milyon euroya bonservisi alınmıştı. Santrafor arkası ve kanatlarda da görev alabilen 1.79 boyundaki oyuncu, kariyerinde 333 maça çıkıp 193 kez gol sevinci yaşadı, 61 de asiste imzasını attı. (Sporx)

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