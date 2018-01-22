Slimani'ye eş engeli!..

Beşiktaş, Islam Slimani'nin menajeri ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Transferde son aşamaya gelen Beşiktaş'ın karşısına, İngiltere'den ayrılmak Islam Slimani'nin eşi çıktı.



Beşiktaş bu gelişmelerin ardından görüşmeleri askıya aldı. (Fanatik)

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