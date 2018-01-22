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Slimani'ye eş engeli!..

22 Ocak 2018 | 09:51

Beşiktaş, Islam Slimani ile, menajeri aracılığıyla anlaşma sağladı, ancak Cezayirli golcünün eşi İngiltere'den ayrılmak istemiyor.

Slimani'ye eş engeli!..

Beşiktaş, Islam Slimani'nin menajeri ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Transferde son aşamaya gelen Beşiktaş'ın karşısına, İngiltere'den ayrılmak Islam Slimani'nin eşi çıktı.

Beşiktaş bu gelişmelerin ardından görüşmeleri askıya aldı. (Fanatik)

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