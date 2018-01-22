Slimani'ye eş engeli!..

Be\u015fikta\u015f, Islam Slimani ile, menajeri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla anla\u015fma sa\u011flad\u0131, ancak Cezayirli golc\u00fcn\u00fcn e\u015fi \u0130ngiltere'den ayr\u0131lmak istemiyor.\r\n \r\nBe\u015fikta\u015f, Islam Slimani'nin menajeri ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc ve anla\u015fmaya vard\u0131. Transferde son a\u015famaya gelen Be\u015fikta\u015f'\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na, \u0130ngiltere'den ayr\u0131lmak Islam Slimani'nin e\u015fi \u00e7\u0131kt\u0131.Be\u015fikta\u015f bu geli\u015fmelerin ard\u0131ndan g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri ask\u0131ya ald\u0131. (Fanatik)