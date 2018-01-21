Talisca'dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Antalyaspor deplasmanındaki iki golüyle galibiyeti getirdiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İkinci golde Ricardo Quaresma'nın asistini iyi değerlendirmesiyle ilgili görüşü istenen Talisca, "Ricardo Quaresma ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu da saha içerisinde işimizi kolaylaştırıyor." dedi.



İki kez sakatlık geçirmesi ve son durumu hakkında açıklama yapması istenen Talisca, "İki kere sakatlandım. Biraz ağrım var ama bir sonraki maça hazır olacağım. İyileşme sürecimi başlattım." ifadelerini kullandı.



Antalyaspor'a karşı iki gol atmasıyla ilgili konuşan Talisca "İyi bir maç oldu. Çok daha iyi bir maç olabilirdi. İki gol attım daha iyisini yapabilirdim. Maça konsantre başladık ve öyle de bitirdik." şeklinde konuştu.



Talisca ayrıca "Buradan çocuğuma selam söylüyorum. Yeni doğacak bebeğimi bekliyorum. İstanbul'a gelen aileme de selamlar." diyerek sözlerini noktaladı.

PAYLAŞ