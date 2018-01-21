Vida: 'Süper Lig, Ukrayna Ligi'nden zor'

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, Antalyaspor deplasmanında ilk kez siyah-beyazlı takımla resmi bir maça çıkmasının ardından konuştu.



Domagoj Vida karşılaşma bitiminde "Hem benim için hem de takım için önemli bir maçtı. Zor bir deplasmandı ve kazanmayı başardık. İstanbul'a galibiyetle gidiyoruz ve mutluyuz." dedi.



Türkiye ile Ukrayna arasında kıyaslama yapan Domagoj Vida "Bursaı Ukrayna Ligi'nden zor. Ukrayna Ligi bu kadar iyi ve zorluk derecesi yüksek değil. Umarım Beşiktaş olarak ligde ilk sırayı biz alcağız." diye konuştu.



Medel: 'Önemli olan takım başarısı'



Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel de, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Medel'in sözleri şöyle;



İyi bir maç çıkardık. Yediğimiz sürpriz bir gol vardı. Onun dışında herhalde iyiydik ve maçı kendi lehimize çevirdik.



Önümüzde bütün bir 2. yarı var. Takım olarak mücadele edip, sonuna kadar savaşmak istiyoruz.



Bireysel olarak iyi hissediyorum ama önemli olan takımın başarısı. Takım olarak da başarılı olacağımızı düşünüyorum.

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