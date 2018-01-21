Rıdvan Dilmen: 'Vida, Tosic'ten formayı zor alır'

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.



İşte Dilmen'in sözleri...



Beşiktaş için bu maç çok önemliydi. Gündüz şahane oynayıp kazanan Başakşehir'in 9 puan gerisinde çıktı Beşiktaş maça. Fenerbahçe'nin de 6 puan gerisindeydi. Bu psikolojik olarak zor bir durumdur.



Beşiktaş'ın sayılmayan golünde sanki Babel, dirseğiyle rakibini engelliyor. Tekrar bir bakmak lazım tabii.



Talisca'nın sakatlığı korkuttu. Negredo hemen değişiklik işareti yapmıştı. Şampiyonlar Ligi maçları hariç en iştahlı maçını oynuyor Talisca.



'Cenk'in başarısız olmasını mı istiyorlar?'



Cenk çıktı Niasse attı ya gol. Hemen eleştirmeye başlıyoruz. Başarısız mı olmasını istiyorlar? Cenk oyundayken de Everton uçmuyordu. Artık transfer döneminde Avrupa'da 40 milyon Euro'ya ilk 11 oyuncusu alamazsın.



'Savunmada uyumsuzluk vardı'



Kötü zemine rağmen iki takım da orta sahayı rahat geçti. 4'e 2 hücumları da oldu. Beşiktaş, dönen topları alamıyor artık. Eskiden alabiliyordu. Yine bolca korner kullandılar, pozisyona giriyorlar. İleri hücum hattında 4 futbolcun pozisyona giriyor ama savunma hattında uyumsuzluk var.



Şu anda Vida ile ilgili bir yorum yapmak doğru değil. Ben normalde direk Pepe-Vida olarak düşünüyordum. Ancak Tosic de takıma o kadar çok uyum sağladı ki... Tosic'ten formayı zor alır gibi gözüküyor.



Talisca'da ciddi bir kas ezilmesi vardır. Çok kötü düştü. Bence yara değil, ciddi bir ezilme var. Arzulu başladı, umarım ciddi bir sakatlığı yoktur.



'Oyununu beğenmiyorum'



Top rakipteyken Beşiktaş'ın oyununu beğenmiyorum. Beşiktaş, ikinci bölgede bu kadar rahat geçilmezdi eskiden.



Bana göre maçın en çok koşan oyuncusu Atiba'ydı. Beşiktaş 4 oyuncuyla geldi. Bugün kötü gününde olan bir Negredo vardı. Ona rağmen 2 gol buldu Beşiktaş.



'Şampiyonlukta iddialılar'



Beşiktaş'ın kazanması gerekiyordu. Kazandı da ama bana göre futbolun doğruları sahada yoktu. Yine de şampiyonluk yolunda çok iddialılar. Beşiktaş için en kritik maçlardan biriydi ligin ikinci yarısında. Kazanmayı başardılar. Özellikle Talisca'nın coşkulu bir oyunu vardı bu deplasmanda.

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