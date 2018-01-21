Halis Özkahya Babel'in pozisyonunu iptal etti, Beşiktaşlılar çıldırdı!

Antalyaspor - Beşiktaş maçının 24. dakikası, çok tartışılacak bir pozisyona sahne oldu.



1-0 geriye düştükten sonra baskısını arttıran Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un açtığı ortada Ryan Babel, kafayla topu Talisca'ya indirdi. Talisca'nın vuruşunda top ağları buldu ancak hakem Halis Özkahya, pası veren Babel'in faul yaptığını gerekçe göstererek gol kararı vermedi.



Özkahya'nın faul kararından sonra başta Babel olmak üzere Beşiktaşlı futbolcular, hakeme yoğun itirazda bulundular.



Brezilyalı yıldız, sayılmayan golün 6 dakika ardından skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

PAYLAŞ