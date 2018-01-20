Pepe ve Tosic Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta sakatlıkları tam olarak iyileşmeyen Pepe ve Tosic, Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Savunmanın göbeğinde görev yapan ikili, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılarında büyük rol oynamıştı.



Zorlu mücadelede savunmanın göbeğinde Medel-Mitroviç ikilisinin görev yapması bekleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, maç saatine kadar tedavileri devam eden iki oyuncudan olumsuz haber gelince böyle bir karar aldı.