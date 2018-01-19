Beşiktaş Demba Ba ile prensipte anlaştı

Cenk'in gidişi sonrası kadroyu tecrübeli bir forvetle takviye etmek isteyen Beşiktaş, Demba Ba ile prensip anlaşmasına vardı. "Tek şartım 2.5 yıllık sözleşme. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" diyen Senegalli forvetten sağlık raporları istendi. Raporda doktorların olumlu görüşü sonrası golcü futbolcuya menajerler aracılığı ile sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 2.5 yıllık mukavele önerildi.



YÖNETİMDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR



Demba Ba ise bu teklife 'Evet' dedi. Ancak tecrübeli oyuncunun transferi yönetimde görüş ayrılıklarına neden oldu. İngiltere'de forvet pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimalini göz önünde bulundurarak, Demba Ba'yı yedekte tuttuğu ve kendisine "Bizden haber bekle" mesajı gönderdiği öğrenildi. Takımı Shanghai Shenhua ile İspanya'da kampta bulunan Demba Ba, burada oynanan üç hazırlık maçının ikisinde 45'er dakika birisinde de 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda bir de gol attı. Ba'nın durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.



DUSKO TOSİC'E RESMİ TEKLİF YOK



Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansı sonrası İngiliz ve Alman kulüplerinin radarına giren Dusko Tosic'in Beşiktaş'tan ayrılacağı iddialarına yönetimden yanıt geldi. Siyah-beyazlı yöneticiler, Tosic için kendilerine resmi teklif gelmediğini söylerken, Sırp oyuncuyu başka bir kulübe göndermeye niyetleri olmadığını da vurguladılar. Futbol kamuoyunda, Vida transferi sonrası Beşiktaşlı idarecilerin, Tosic'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ileri sürülmüştü.



(Sabah)

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