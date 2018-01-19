Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Konyaspor'a kiraladı
19 Ocak 2018 | 15:00
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı 6 aylığına Atiker Konyaspor'a kiraladı.
Süper Ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.
Kardemir Karabükspor'da forma giyen Yatabare'yi renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş'ta forma şansı bulumayan kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı, sezon sonuna kadar kiradı. Orkan Çınar'ın, Konya'ya gelerek imza atması bekleniyor.
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