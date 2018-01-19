Beşiktaş'tan Leicester'a: Ver Slimani'yi, al Tosic'i...

Tottenham ve Everton dışında Lecister’ın da Sırp stoperle ilgilendiğini öğrenen Orman, İngiliz yöneticilere “Siz bize Slimani’yi verin, biz de Tosic’i bonservisiyle gönderelim” teklifini yaptı.



İngiliz ekibinin takas konusunda kararsız olduğu ve Beşiktaş heyetine 1-2 gün içinde haber vereceklerini ilettikleri öğrenildi.



AKŞAM DÖNDÜLER

Londra’da Slimani’nin yanı sıra Welbeck, Giroud ve İbrahimovic’in menajerleri ile bir dizi görüşmelerde bulunan Fikret Orman dün akşam İstanbul’a geri döndü. Orman, bundan sonraki temasları transfer ekibi ve menajerler aracılığıyla yürütecek. 2013’te Cezayir’de gol kralı olan Slimani, 2014’te de Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 5 golle aynı sevinci yaşamıştı.



VARDY'NİN GÖLGESİNDE KALDI

29 yaşındaki Islam Slimani, daha önce Trabzon’un da uzun süre gündeminde kalmıştı. 31 Ağustos 2016’da 30 milyon Euro’ya Sporting Lizbon’dan Leicester City’ye geçen Cezayirli yıldız, Premier Lig’de 12 maça çıkarkan, 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Ligde 25 maçta 9 gol atan Jamie Vardy’nin gölgesinde kalan Slimani’nin devre arasıda ayrılması gündeme geldi. Slimani buna karşın EFL Cup’ta 3 maçta 4 kez ağları sarsmayı başardı.



NEGREDO GİDERSE IBRA ZORLANACAK

Beşiktaş yönetimi, Çin’den cazip teklifler aldığı öğrenilen Negredo’yu astronomik bir fiyata satması halinde dünyaca ünlü yıldız ibrahimovic’i almak için bütün imkanlarını zorlama kararı aldı.



Ancak Şenol Güneş’in, ligin ikinci yarısı öncesi Negredo’nun yanına bir santrfor daha alınamamışken İspanyol golcünün satışına çok sıcak bakmadığı bildirildi. Güneş’in bir an önce yeni golcü alınması konusunda ısrar etmesi, Negredo’dan da şu ana kadar ses çıkmaması nedeniyle bu operasyonun gerçekleşme ihtimali çok düşük gösteriliyor. (Habertürk)



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