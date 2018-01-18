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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

4 saat önce

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş'ın 14 Mart'ta oynacağı maçı Türkiye'nin ilk ve tek kadın maç spikeri Semahat Özdoğan anlatacak...

Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak
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Şampiyonlar Ligi son 16 turundan Bayern Münih ile eşleşen temsilcimizin Beşiktaş'ın 14 Mart'ta oynayacağı maçta izleyecileri büyük bir sürpriz bekliyor.

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14 Mart 2018 tarihinde Beşiktaş ve Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını Türkiye'nin ilk ve tek maç anlatan kadın spikeri Semahat Özdoğan'ın anlatması planlanıyor.

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Tivibu ekranlarından yayınlanacak maçın, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamına denk gelmesinden dolayı böyle bir proje planlandığı öğrenildi.

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Güzel spiker Semahat Özdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve altına yaptığı yorumlar hazırlıklara başladığı yorumlarına neden oldu.

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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