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Beşiktaş-Bayern maçını Semahat Özdoğan anlatacak
4 saat önce
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş'ın 14 Mart'ta oynacağı maçı Türkiye'nin ilk ve tek kadın maç spikeri Semahat Özdoğan anlatacak...
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Şampiyonlar Ligi son 16 turundan Bayern Münih ile eşleşen temsilcimizin Beşiktaş'ın 14 Mart'ta oynayacağı maçta izleyecileri büyük bir sürpriz bekliyor.
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14 Mart 2018 tarihinde Beşiktaş ve Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını Türkiye'nin ilk ve tek maç anlatan kadın spikeri Semahat Özdoğan'ın anlatması planlanıyor.
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Tivibu ekranlarından yayınlanacak maçın, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamına denk gelmesinden dolayı böyle bir proje planlandığı öğrenildi.
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