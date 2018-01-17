Pepe Osmanlıspor maçında sakatlandı
17 Ocak 2018 | 22:06
Osmanlıspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Beşiktaş'ta Pepe şoku yaşanıyor. Mücadelenin 56. dakikaasında sakatlanan Portekizli Pepe, oyuna devam edemedi. Yerini Talisca'ya bırakan Pepe'nin durumu, yapılan detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynadığı mücadelede siyah-beyazlılar kötü bir haberle karşılaştı.
Beşiktaş defansının önemli ismi Pepe, karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncu kenara alınırken, yerine Anderson Talisca dahil oldu.
Kenarda ilk müdahaleleri yapılan Pepe'nin son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
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