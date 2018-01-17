Beşiktaş 'Come to Beşiktaş' için Ronaldo'dan yardım isteyecek

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin felsefesinden yola çıkan ve her türlü din, dil, ırk ayrımını dışlayan kampanya, futbolseverleri Beşiktaş sevgisinde buluşturmayı hedefliyor.



Başkan Orman, Beşiktaş’ın global vizyonunu anlattığı basın toplantısında, “Kampanyamızı blogger’lar ve sosyal medya aracılığıyla yaymaya çalışacağız” açıklamasını yapmıştı. Orman’ın proje kapsamında kullanmayı planladığı ünlü blogger ve sosyal medya hesapları da netleşmeye başladı.



Siyah-Beyazlı yönetimin bu konudaki hedef kitlesi öncelikle, futbolla ilgilenen insanlar olacak. Bu yüzden futbol blogger’ları ve yıldız futbolcuların sosyal medya hesapları tanıtım için kullanılacak ilk mecralar olarak planlanıyor.



Ronaldo'dan yardım istenecek



Özellikle bu konuda dünyada fenomen olan ve sosyal medya hesaplarındaki takipçileri 300 milyonu aşan Ronaldo, bulunmaz nimet. Daha önce de Beşiktaş’la ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunan Ronaldo’dan bu konuda kendilerine yardımcı olması istenecek.



Beşiktaş’ta forma giyen ve CR7’nin çok yakın arkadaşı olan Pepe ve Quaresma’nın aracılığıyla Ronaldo’nun buna ikna edilmesi ve tanıtım için yardımcı olması istenecek. Kara Kartal’ın hedefinde Everton’da oynayan Wayne Rooney ve M.United’in yıldızı Zlatan İbrahimovic gibi diğer dünya yıldızları da var.



Mesut Özil'den de destek bekleniyor



Özellikle Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil’den de bu konuda destek bekleniyor. Beşiktaş çeşitli tanıtım kampanyaları ile de tanıtım ayağını güçlü şekilde desteklemeyi hedefliyor.



(Akşam)

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