Boyko'nun transferi yattı! Türkiye'ye dönüyor
17 Ocak 2018 | 17:46
Beşiktaş'ın Club Brugge'e kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladığı Denys Boyko transferi yattı. Club Brugge yetkilileriyle görüşen Denys Boyko'nun Belçika ekibiyle mali şartlarda anlaşamadığı ve Türkiye'ye döndüğü belirtildi.
Beşiktaş'ta Denys Boyko şoku yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, Ukraynalı kaleciyi bir süre önce Belçika'nın Club Brugge takımına kiralamak için görüşmelere başlandığı konusunda resmi açıklama yapmıştı.
Belçika'ya giderek Club Brugge yetkilileri ile görüşmelerde bulunan Boyko, transferin gerçekleşmeyeceğinin netleşmesinden sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı.
Belçika ekibinin mali şartları öne sürerek bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.
(DHA)
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