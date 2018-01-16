Quaresma transfer iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'dan transfer dedikodularına yanıt geldi.



Portekizli yıldız, "Bir kez daha söylemek istiyorum. İsterseniz Türkçe'ye çeviri yapın. Benim takımım Beşiktaş ve 2018'de şampiyon olacağız" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

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