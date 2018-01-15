Tosic idmanı yarıda bıraktı, Caner Erkin baygınlık tehlikesi geçirdi

Antalya kampı sonrasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk idmana çıkan Beşiktaş'ta Gökhan Töre de antrenmanda yer aldı. Sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, takımdan ayrı koşu yaptı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana takımdan ayrı koşuyla başlayan ve daha sonra toplu çalışmaya dahil olan Dusko Tosic ise antrenmanı tamamlayamadı. Sırp oyuncu, yarı sahada yapılan çift kale maçta, sağ kasığında ağrı hissederek çalışmayı yarıda bıraktı. Isınma hareketleri esnasında Necip ile çarpışan Caner bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkarak idmana devam etti.





İdmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı futbolcular, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma oynadı ve pas çalıştı. Siyah-beyazlılar, yarı sahada çift kale taktik maçla idmanı noktaladı.



Antrenmanın sona ermesinin ardından sahada kalan Oğuzhan Özyakup ve Orkan Çınar, bir süre şut çalışması yaptı.



Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.