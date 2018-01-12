Boyko Beşiktaş'tan ayrıldı
12 Ocak 2018 | 15:04
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olan ancak hayal kırıklığı yaşatan Denys Boyko, Türkiye'den ayrıldı. Boyko'nun kısa süre içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti.
Antalya kampına götürülmemesinin ardından başka bir takıma transferi konuşulan Boyko, Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına çıkarken görüntülendi.
Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) 'Takımdan ayrılacak mısın' sorusuna, 'Bilmiyorum' yanıtını veren Ukraynalı file bekçisi, tatile gittiğini söyledi.
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