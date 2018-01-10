Matej Mitrovic'e Dinamo Zagreb talip oldu!

Savunmada Pepe, Vida ve Tosic’ten sonra dördüncü stoper olan Mitrovic’i, Hırvatistan takımlarından Dinamo Zagreb’in istediği öğrenildi.



Hırvatistan’da lider Hajduk Split’in arkasında ikinci sırada yer alan Zagrep temsilcisinin Mitrovic’i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Bu sezon siyah beyazlı formayı 7 kez giyen 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ara transfer döneminde 4,2 milyon euro’ya transfer edilmişti. (Skor)

PAYLAŞ