Quaresma için çılgın teklif!

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Portekizli yıldız için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Portekizli yıldız için Beşiktaş'a 15 milyon vermeye hazır olan Çin kulübü, Qauresma'ya da senelik 7 milyon Euro teklifte bulunduğu iddia edildi.



Yönetim gelen teklife sıcak bakarken, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Ricardo Quaresma ise Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediği belirtildi. Siyah beyazlı forma ile bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan Quaresma 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Quaresma, Beşiktaş taraftarının sevgilisi durumunda ve çok seviliyor. (Ajansspor)

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