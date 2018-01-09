Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvat mevkidaşı Kitaroviç ile kapsamlı ve yararlı bir görüşmenin yapıldığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Beşiktaş'ın transfer ettiği Hırvat oyuncu Domagoj Vida'ya da değinerek şu ifadeleri kullandı:" 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Beşiktaş Hırvatistan Milli Takımının çok önemli oyuncusu olan Vida transfer oldu. Bu önemli bir ithalattı.Hayırlı olsun."