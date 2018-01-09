Beşiktaş 2 - 2 Ado Den Haag

Beşiktaş, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda'nın ADO Den Haag takımı ile 2-2 berabere kaldı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren siyah-beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) ilk yarıyı 26 puanla 7'nci sırada tamamlayan ADO Den Haag ile karşılaştı.



Karşılaşmada ADO Den Haag'ın gollerini 3 ve 28'inci dakikalarda Björn Johnsen kaydetti. Beşiktaş ise rakibine 60'ıncı dakikada Caner Erkin ve 72'nci dakikada Atiba Hutchinson'ın attığı gollerle cevap verdi.



Siyah-beyazlıların İspanyol forveti Alvaro Negredo, mücadelenin 10'uncu dakikasında kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Karşılaşmayı birer gol ve asistle tamamlayan milli oyuncu Caner Erkin, sergilediği performansla dikkati çekti.



Müsabakayı siyah-beyazlı taraftarlar da tribünden takip etti.





Vida ilk maçına çıktı



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 87 dakika sahada kalan Hırvat stopere maçın ikinci yarısında sağ bekte görev verdi. Güneş ayrıca, Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel'i de ikinci yarıda savunmanın ortasında oynattı.



Stat: Gloria Spor Merkezi

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Ergün Gözütok

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül (Dk. 46 Hutchinson), Mitrovic (Dk. 46 Pepe), Vida (Dk. 87 Fatih Aksoy), Caner Erkin, Necip Uysal (Dk. 46 Tolgay Arslan), Medel, Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Talisca), Orkan Çınar (Dk. 46 Quaresma), Lens (Dk. 46 Babel), Negredo (Dk. 65 Mustafa Pektemek)

ADO Den Haag: Groothuizen, Ebuehi, Beugelsdijk, Pinas (Dk. 73 Gorter), Meijers, El Khayati, Bakker, Immers, Becker (Dk. 82 Goppel), Falkenburg (Dk. 73 Duplan), Johnsen

Goller: Dk. 3 ve 28 Johnsen (ADO Den Haag), Dk. 60 Caner Erkin, Dk. 72 Hutchinson (Beşiktaş)