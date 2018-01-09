Pepe: 'Türk futbolcular çok yetenekli ama...'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe de teknik direktörün oyuncularla iyi bir iletişim kurması gerektiğini vurguladı. Genç oyuncuların sorun yaşaması halinde bunu ilk olarak takım kaptanı üzerinden teknik direktör ya da yönetime bildirmesi gerektiğini aktaran Pepe, "Kaptan da takım arkadaşlarının durumunu bilmeli. Türk futbolcuları çok yetenekli. Çok yetenekli ama ileri bir adım atmak zorunda olduklarında, yurt dışına transfer ya da milli takımda üst düzeyde oynama konusunda o adımı atarken zorluk yaşıyorlar. Bence sıkı sıkıya çalışmalılar" diye konuştu.



"Türkiye'ye futbolunu görmek, taraftarın sıcaklığını hissetmek için geldim." ifadesini kullanan Pepe, şöyle konuştu:



"Yerli oyuncular için konu bir adım ileriye atmak olduğunda, bu yurt dışında oynamak ve milli takımda oynamak olabilir, zorluk yaşıyorlar. Günlük sıkı sıkı çalışmaları gerekiyor. Önümüzde bir Cenk Tosun örneği vardı. Buraya gelmeden önce onu tanımıyordum. Takım arkadaşlarım da yetenekliler. Cenk, 2-3 haftalık bir dalgalanma dönemi yaşadı. Ben onunla konuştum. Belli bir düzeyde toparladı. Dalgalanmada mental olarak ne kadar zorlandığını gördüm. Cenk ile kampta bir kaç kere konuştuk. 'Geleceği düşünme, bugünün tadını çıkar, ileride bir şey olursa kendiliğinden olacaktır.' dedim. Tecrübelerimi Cenk'e aktarmaktan dolayı mutluyum."



"Hala futbolcu olarak hedeflerim var"



Türkiye'deki futbolda biraz sabırsızlık olduğunu altını çizen Pepe, 70. dakikadan itibaren oyuncuların beyinleriyle değil kalpleriyle oynamaya başladığını, bunun da bazen negatif bazen pozitif yansıdığını anlattı.



Antrenörlük için önünde birkaç sene daha olduğunu, ancak şu anda bunu düşünmediğini aktaran Pepe, "Bir futbolcunun teknik adamlığa geçmesi sağlıklı bir geçiş olur. Ama hala futbolcu olarak hedeflerim var." dedi.

PAYLAŞ