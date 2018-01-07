Eşi Ece Tosun ile Londra'ya gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminaline geldi. Burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu, CIP salonuna geçerek bir süre dinlendi. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılaşan Cenk Tosun, sevenleriyle fotoğraf çektirdikten sonra Londra'ya hareket etti.



Öte yandan Cenk Tosun'un havalimanında çekilen fotoğraflar arasındaki bir görüntü, sosyal medyayı salladı. Yanında 6 valiz ve sarı kapaklı bir bidonla görüntülenen Cenk için sosyal medyada "İngiltere'ye zeytin ya da turşu götürüyor" yorumları yapıldı.

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