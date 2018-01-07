Fikret Orman: Şartlar uygun olursa forvet alırız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, "Transfer konusu çok abartılıyor. Süper Lig'in marka değeri yükseltilmeli. Önemli bir oyuncunun transferi gerçekleşti. Cenk çok istedi, Coutinho, mesela 160M euroya gitti, bizde de bu rakamlar konuşulmalı" dedi.



'Şartlar uygun olursa takviye yaparız'



"Slimani, Demba Ba, Larin?" sorusu üzerine Başkan Orman, "Ekonomik koşulları değerlendirip transfer konusuna bakacağız. Şartlar uygun olursa bir takviye yapmak istiyoruz. Şartlar uygun olmazsa yapmayız. Kadro derinliğimiz var. Devre arası transfer zor. İnşallah Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde üst turları kovalar. Futbolcularım satılacak eşya değil, onlar için iyi bir şey olursa değerlendiririz" yanıtını verdi.



Arda Turan'la ilgili soruya ise Orman şu karşılığı verdi:

"Arda çok iyi bir çocuktur. Kadro derinliğinde o bölgelerde çok oyuncumuz var. Gelen oyuncu mutsuzluk yaratacaktır. Kendisi de mutsuz olacaktır. Net olarak ifade ediyorum, ilgilenmiyoruz."



'Orkan'ın aktif olarak oynamasını istiyorum'



Konyaspor'un istediği Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek konusunda da Beşiktaş Başkanı şu açıklamayı yaptı: "Orkan'ın ikinci yarıda aktif olarak oynamasını istiyorum. Ne hoca ile ne oyuncuyla konuştuk. Gelecek sezon Orkan'ın ilk 11'e girmesini istiyorum."