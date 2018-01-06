'Dönerci Podolski'den Beşiktaş yorumu!

Geçmişte Bayern Münih, Arsenal, 1. FC Köln ve İnter Milan gibi kulüplerde oynayan başarılı futbolcu, İstanbul'u özlediğini ve orada iki güzel yıl geçirdiğini ayrıca İstanbulda çok sayıda arkadaşının olduğunu belirtti.

Lukas Podolski, Şampiyonlar Liginde karşılaşacak olan Beşiktaş ile Bayer Münih maçı içinse şu yorumu yaptı:



"Beşiktaş şimdiye kadar iyi oynadı, şaşılacak derecede iyi. Ama dünyanın en iyi takımı Bayern Münih ile karşılaşacak. Biraz zor ama İstanbul'daki atmosfer için heyecanlıyım. İnanıyorum ki, Bayern için yeni ve çok sıcak bir atmosfer. Sonunda heyecanlı olacak."