Vida: Mandzukic'in Beşiktaş'a gelmesini çok istiyorum

İşte Vida'nın sözleri: "Beşiktaş, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra benimle ilgilendi. Fransa'da iyi maçlar çıkardım ve birçok kulübün de ilgi alanına girdim. 5 ay önce Beşiktaş ile ön anlaşma imzaladım. Sözünde duran bir insanım. Daha farklı teklifler de vardı ama ailemle Beşiktaş'ı seçtim. Mitrovic'ten Bilic'ten Beşiktaş hakkında bilgiler aldım. İnanılmaz büyük bir kulübe gideceğimi söylediler. Fazla düşünmeme gerek yoktu ve Beşiktaş'ı tercih ettim. Oyunun iyi okuyorum, babam da futbolcuydu. Genleri bana geçmiş. Dinamo Kiev'de oynarken 10-15 Beşiktaş taraftarı maça gelir 'Come to Beşiktaş' diye bağırırdı.

ASIL MEVKİM STOPER AMA...

Asıl mevkim stoper. Hırvatistan Milli Takımı'nda Ukrayna'ya karşı sağ bek oynadım, hocam istemişti. Dinamo Kiev'de Chelsea'ye karşı sol bek oynadım ve Willian'ı tutmam gerekiyordu. En rahat oynadığım yer sol stoper. Birkaç kulüpten ciddi teklifler aldım ama Beşiktaş'a imza attığım için önemsemedim. Kulüp adı önemli değil, ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum.



MANDZUKIC'İN BEŞİKTAŞ'A GELMESİNİ İSTİYORUM

Mandzukic'le görüştüm. Bana 'İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun, doğru tercih yaptın' dedi. Onunla çok iyi dostuz, sürekli görüşüyoruz. Şu anda o Juventus'un oyuncusu ama onun Beşiktaş'a gelmesini çok istiyorum. Biraz zor ama geleceğine inanıyorum."