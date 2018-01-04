Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun'un Everton'a transferini değerlendirdi.



Rıdvan Dilmen'in Ntv Spor'a bağlanarak Cenk Tosun hakkında yaptığı açıklamalar şöyle;



Beşiktaşımızın değeri Cenk Tosun çok ciddi bir değerle yeni bir yolculuğa yelken açtı, hayırlı olsun. Bildiğim kadarıyla 23M€ + 4M€ bonus varmış. Bu transfere çok mutlu oldum. Futbolda bonservis ücretleri tavan yaptı. 27M€ rekor para ama Avrupa'da 20M€ artık zayıf kalacak biz de bunlarla yarışamayacağız, kulüplerin çok borcu var. Haziran'da daha farklı şeyler konuşacağız. Everton bir aşama olacak Cenk için. Manchester City mesela bir risktir.

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