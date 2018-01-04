Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'
04 Ocak 2018 | 20:44
Everton'a transferi tamamlanmak üzere olan Cenk Tosun hakkında konuşan ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Everton'ın Cenk Tosun için bir şans olduğunu söyledi. Cenk Tosun transferine mutlu olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, Avrupa'yla kıyaslandığında 27 milyon euroluk bonservisin düşük olduğunu belirtti.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun'un Everton'a transferini değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in Ntv Spor'a bağlanarak Cenk Tosun hakkında yaptığı açıklamalar şöyle;
Beşiktaşımızın değeri Cenk Tosun çok ciddi bir değerle yeni bir yolculuğa yelken açtı, hayırlı olsun. Bildiğim kadarıyla 23M€ + 4M€ bonus varmış. Bu transfere çok mutlu oldum. Futbolda bonservis ücretleri tavan yaptı. 27M€ rekor para ama Avrupa'da 20M€ artık zayıf kalacak biz de bunlarla yarışamayacağız, kulüplerin çok borcu var. Haziran'da daha farklı şeyler konuşacağız. Everton bir aşama olacak Cenk için. Manchester City mesela bir risktir.
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