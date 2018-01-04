Beşiktaş'ta Kelechi Iheanacho sesleri

Cenk Tosun'u Everton'a rekor bir bonservis bedeliyle göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ın Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho'yla ilgilendiği ortaya çıktı.



Birleşik Amerika'da yayım yapan Bleacher Report'un muhabirlerinden Dean Jones'un Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Siyah Beyazlı ekibin transfer listesinde Leicester'in santraforu Iheanacho da bulunuyor.



Sezon başında Manchester City'den 27,7 milyon euro karşılığında Leicester'ın yolunu tutan Nijeryalı golcü, bu yıl oynadığı 13 maçta yalnızca 2 gol kaydedebildi.



(Fanatik)

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