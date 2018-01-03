Fikret Orman Londra'da konuştu! Flaş transfer sözleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.



beIN SPORTS'ta yayınlanan Time Out programında canlı yayına bağlanan Fikret Orman, transfer konusunda konuştu.



Cenk Tosun için İngiltere'de Everton Kulübü ile görüşme yapması beklenen Orman, transfer takviyesi yapabileceklerini de dile getirdi. Orman yaptığı açıklamada ''Londra'ya ara transfer için geldim. Bir iki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmak değil de, daha çok takıma takviye için geldim'' ifadelerini kullandı.



Transfer konusunda isim vermekten kaçınan Fikret Orman son olarak ''Ancak bittikten sonra açıklayabiliyoruz. Olmadan söylemek, halka açık bir kurum olduğumuz için bunlar suç teşkil edebiliyor. Şu an bitmiş, yapılmış bir şey yok. Uğraşıyoruz. Bizde transfer günlük olarak hareket etmiyor'' dedi.



Beşiktaş'ın Cenk Tosun yerine düşündüğü isimler arasında Leicester City forması giyen Islam Slimani de yer alıyor.

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