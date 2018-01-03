Cenk Tosun ve Boyko Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yok

Ligin 2'nci devre hazırlıklarına bu akşam start verecek olan Beşiktaş, kamp yapmak için Antalya'yı seçti.



Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan Siyah Beyazlılar, Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi.



Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida'nın akşam saatlerinde takıma katılacağı ve idmana çıkacağı bildirildi.



Everton'a transferi söz konusu olan Cenk Tosun ve transfer arayışında olan Boyko da kamp kadrosunda yer almıyor. Önceki günlerde transferi için 3 kulüple görüşüldüğü belirtilen Boyko'nun kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.



TRANSFERİ İÇİN MENAJERİ NE DEMİŞTİ?



Beşiktaş'ta gözden düşen Ukraynalı kaleci Denys Boyko'nun menajeri Vadim Shabliy, Ukrayna basınına transfer hakkında açıklamalarda bulundu.



Shabliy, ''Transfer için 3 farklı takım ile görüşüyoruz. Bence, transferi kısa bir süre içinde netleşecek. Bu üç takımın hangi ligden olduğunu söylemek istemiyorum. Boyko, Ukrayna'da oynamayacak ama Avrupa'nın büyük bir liginde oynayacak'' şeklinde konuştu.



2015 yılında Beşiktaş'a transfer olan Boyko, siyah beyazlı takımda sadece 5 maça çıkabilmişti. 29 yaşındaki kaleci, geçen sezon ise La Liga takımlarından Malaga'ya kiralanmıştı.

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